У РФ з'являться аналоги радянських магазинів "Берізка", де товари продавалися лише інстранцям і лише за валюту.

У Москві та Петербурзі відкриють магазини, товари в яких будуть недоступні для пересічних громадян.

Відповідну ухвалу прийняв уряд країни-агресорки.

Купити там товари зможуть лише дипломати, консули та співробітники міжнародних організацій, а також їхні родини.

В ухвалі визначили правила роботи магазинів duty free для дипломатів. Зокрема, їх власником може стати лише російська компанія. Асортименти визначить власник магазину.

Але щодо спиртного, великі партії алкоголю для проведення офіційних заходів продаватимуть у безмитних магазинах за заявкою від диппредставництв, консульств та міжнародних організацій. У заявці слід зазначити мету купівлі та необхідну кількість спиртного. Вона має бути засвідчена підписом керівника установи та печаткою.

Купити щось у магазинах можна буде лише вроздріб та при пред'явленні документів, що підтверджують службове становище та акредитацію при МЗС.

Зазначимо, що аналог таких торгових точок був у СРСР. Це мережа фірмових магазинів "Берізка". Там продавали іноземцям продукти, одяг та техніку за іноземну валюту. Такі магазини були відкриті в Москві, Ленінграді, а також деяких великих обласних центрах, портових та курортних містах. Поряд із "Берізками" діяли український "Каштан" та латиський "Дзінтарс", "Чінара" в Азербайджані, "Івушка" в Білорусі.

Раніше експерт заявив, що в економіці Росія стає схожою на СРСР.

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