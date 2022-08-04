Назад в СССР: в России появятся магазины, недоступны для простых граждан

В РФ появятся аналоги советских магазинов "Березка", где товары продавались только инстранцам и лишь за валюту.

В Москве и Петербурге откроют магазины, товары в которых будут недоступны для простых граждан.

Соответствующее постановление приняло правительство страны-агрессора.

Купить там товары смогут только дипломаты, консулы и сотрудники международных организаций, а также их семьи.

В постановлении определили правила работы магазинов duty free для дипломатов. В частности, их владельцем может стать только российская компания. Ассортимент определит владелец магазина.

Но что касается спиртного, крупные партии алкоголя для проведения официальных мероприятий будут продавать в беспошлинных магазинах по заявке от диппредставительств, консульств и международных организаций. В заявке следует указать цель покупки и необходимое количество спиртного. Она должна быть заверена подписью руководителя учреждения и печатью.

Купить что-то в магазинах можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД.

Отметим, что аналог таких торговых точек был в СССР. Это сеть фирменных магазинов "Березка". Там продавали иностранцам продукты, одежду, технику за иностранную валюту. Такие магазины были открыты в Москве, Ленинграде, а также некоторых крупных областных центрах, портовых и курортных городах. Наряду с "Березками" действовали украинский "Каштан" и латышский "Дзинтарс", "Чинара" в Азербайджане, "Ивушка" в Беларуси.

Ранее эксперт заявил, что в экономике Россия становится похожей на СССР.

Читайте также: