У Британії відклали вибори нового прем'єра: у чому причина

Консервативна партія Великої Британії на півтора тижня відклала початок поштового голосування за вибір нового прем'єра. Відповідне рішення було ухвалене через ризик хакерського злому.

Раптова зміна означає, що бюлетені для голосування поштою, які мали бути надіслані від понеділка, можуть прибути аж 11 серпня.

Про це повідомляє The Telegraph.

Голосування за нового прем'єра було відкладено після того, як британський центр урядового зв'язку (GCHQ), який відповідає за інформаційний захист уряду і збройних сил країни, попередив про ймовірне втручання хакерів у голосування і, відповідно, його результати.

Внаслідок цього у Британії змінили і процедуру голосування. Так, Консервативна партія змушена була скасувати початкові плани, що дозволяють змінювати свій вибір в процесі голосування. Тепер унікальний код кожного члена партії буде деактивовано одразу після того, як він віддасть свій голос, тобто своє рішення не можна буде змінити.

Нагадаємо, 7 липня Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Він ухвалив таке рішення через політичну кризу та хвилю відставок членів британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що після відставки Джонсона підтримка від Британії не зміниться. У цьому главу держави запевнив сам британський прем'єр.

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