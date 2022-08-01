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Україна отримає військові кораблі від Великої Британії - Пристайко

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Україна отримає військові кораблі від Великої Британії - Пристайко

Фото: УНІАН

Велика Британія надає зброю та навчає українських військових на своїй території.

Велика Британія передасть Україні кілька військових кораблів. Українські військові вже проходять відповідне навчання. 

Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю "Суспільному". 

За словами посла, він вже відвідав один із цих кораблів.

"На ньому вже зараз проходять навчання наші моряки. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде кілька", – зазначив він.

Він розповів, що кораблі будуть спеціально підготовлені та оснащені спеціальним озброєнням. 

Нагадаємо, керівник британської розвідки прогнозує поразку Росії у війні.

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