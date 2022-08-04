"Переговорів не буде": Арестович зробив різку заяву про можливість домовитися з РФ

Арестович вважає, що РФ хоче примусити Україну до мирного плану для перепочинку перед черговим наступом.

Коли з РФ лунають голоси про мирні переговори, це означає, що вони мають великі проблеми на фронті.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, ці пропозиції можуть звучати погрозами, жестами доброї волі, "єдиним виходом", але це перші рядки капітуляції.

"Погляньте на характер цих пропозицій. Це путінська капітуляція. Він зізнаються, що не в змозі продовжувати бойові дії. Вони Бахмут, Слов'янськ та Краматорськ не можуть взяти, не те що Київ", – зазначив Арестович.

Радник ОП вважає, що Україна може піти на переговори, коли диктуватиме умови.

"Шредер заговорив про мирні переговори. Лавров періодично заявляє, що Росія завжди налаштована на мирні переговори. Щоразу це звучить з якоїсь екзотичної країни, коли в армії РФ не виходить виконати поставлене завдання. Справа в тому, що поставлені завдання вони не можуть виконати за умовчанням. Вони тиснуть, концентруються, кудись там наступають, але вирішити стратегічні завдання військовим шляхом не можуть. І відступити не можуть", – каже він.

Арестович вважає, що РФ хоче примусити Україну до мирного плану для перепочинку перед черговим наступом.

"Прилетять нові "хімарси" на голову всім любителям переговорів. Переговорів не буде. Вони хочуть переговорів, тому що бояться нашого успіху", – сказав представник ОП.

Раніше Олексій Арестович повідомив, що справжній наступ РФ буде не на Донбасі.

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