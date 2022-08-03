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"Лінія фронту близько 1300 км, Україні потрібно більше озброєння" - Арестович

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"Лінія фронту близько 1300 км, Україні потрібно більше озброєння" - Арестович

Скриншот з відео

Арестович наголосив, що партнери України повинні збільшувати постачання озброєння.

Україні катастрофічно не вистачає важкого озброєння. ЗСУ доводиться вести війну з лінією фронту близько 1300 км, і всього є понад 2600 км кордону, яку потрібно убезпечити.  

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, пише видання Rzeczpospolita.

"Для повноцінного та ефективного наступу нам не вистачає важкої техніки. Потрібно розуміти, що це не локальна війна – це найбільша континентальна війна від 1945 року. А з такою кількістю зброї ми не впораємося", – заявив він.

Нагадаємо, Арестович розказав, як ЗСУ очищують південь України від російських окупантів.

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