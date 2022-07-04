Велика Британія готова передати заморожені російські активи Україні - Guardian

Уряд Великої Британії, услід за Канадою, може конфіскувати заморожені російські активи у країні та передати Україні.

Наразі Велика Британія може призупинити російські активи відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів і подовжити призупинення ще на 56 днів. У цей період власник активу не може жодним чином отримати вигоду від активу.

Про це заявила міністерка закордонних справ Британії Елізабет Трасс, пише The Guardian.

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За інформацією видання, міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс планує оголосити про плани конфіскувати активи росіян та передати їх Києву на конференції з обговорення принципів повоєнного відновлення України, яка відкривається сьогодні, 4 липня, у швейцарському Лугано.

"Я підтримую цю концепцію. Ми дуже уважно стежимо за цим. Канадці фактично щойно ухвалили закон, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Мінфіном, але я, безумовно, згодна з цією ідеєю. Нам просто потрібно опрацювати всі деталі цього питання", - сказала Трасс.

Очікується, що вилучені кошти можуть передати або приватним особам у вигляді відшкодування збитків, або українській владі.

За попередніми оцінками, близько 6,4 мільйона українців залишили країну, а ще 6-7 мільйонів громадян переїхали до західних частин України.

Міжнародний валютний фонд оцінив дефіцит платіжного балансу України до червня приблизно в 14,3 мільярда євро (15 мільярдів доларів).

Нагадаємо, Канада затвердила законодавство, яке дозволяє уряду конфіскувати підсанкційні російські активи а також продавати їх із подальшим спрямуванням надходжень від такого продажу на допомогу Україні. Відповідне рішення прийняв канадський Сенат.

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