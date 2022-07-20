Вибори прем’єра Британії: до фіналу вийшли два кандидати

З перегонів на посаду нового прем’єр-міністра Великої Британії 20 липня вибула колишня міністерка оборони країни Пенні Мордонт.

Тож кандидатів на посаду голови уряду Британії залишилося лише двоє за підсумками чергового раунду голосування за лідера керівної Консервативної партії.

Про це повідомляє ВВС.

Так, далі боротьбу за прем’єрське крісло продовжать ексканцлер казначейства (колишній міністр фінансів) Ріші Сунак та очільниця МЗС Ліз Трасс.

Результати голосування серед депутатів-консерваторів 20 липня:

Ріші Сунак – 137 голосів;

Ліз Трас – 113;

Пенні Мордонт – 105.

Зауважимо, що вже 22 липня стартує голосування за переможця серед 160-ти тис. членів Консервативної партії в усій Великій Британії. Ім'я нового лідера політсили і прем'єр-міністра буде оголошене 5 вересня.

Нагадаємо, 7 липня голова Британського уряду Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади прем’єра та лідера Консервативної партії.

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