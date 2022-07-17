Британські літаки та пілоти готові до війни з Росією - командувач ВПС

Командувач військово-повітряних сил Великої Британії Майк Вігстон заявив, що британські літаки та пілоти готові до війни з РФ, якщо її збройні сили загрожуватимуть Сполученому Королівству або союзникам.

Про це пише Sky News.

Командувач заявив, що робота з партнерами дає британським пілотам "перевагу у повітряному бою".

"Ми маємо бути готовими до цього, і це, на мою думку, найважливіший урок для європейської безпеки, який випливає з вторгнення (в Україну - ред.)", - додав він, коментуючи запитання, наскільки ймовірно, що ВПС Великої Британії увійдуть у прямий конфлікт із Росією,

"Я не сумніваюся, що РФ є найбільш нагальною загрозою британській та європейській безпеці. Просто подивіться на її поведінку не лише в Україні, а й в Грузії раніше. Тому ми маємо бути готовими підтримати наших союзників по НАТО та захищати територію НАТО, а не лише територію Великої Британії", – зазначив Вігстон.

Нагадаємо, у боях за Сєвєродонецьк загинув колишній британський військовий Джордан Гетлі, який приєднався до лав ЗСУ у березні.

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