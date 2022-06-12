У боях за Сєвєродонецьк загинув колишній британський військовий

На війні Росії проти України загинув колишній британський військовослужбовець, який у березні приєднався до лав ЗСУ.

Легіонер Джордан Гетлі загинув у боях у Сєвєродонецьку.

Про це повідомив у Facebook його батько Дін Гетлі.

"Вчора, 10 червня, ми отримали жахливу новину про те, що нашого сина Джордана застрелили в місті Сєверодонецьк, Україна", – написав він.

За словами батька Джордана, той у березні звільнився з британської армії, щоб продовжити кар'єру солдата "в інших місцях".

"Розпочалася війна в Європі, тож, ретельно все обміркувавши, він поїхав в Україну, щоб допомогти", – додав він.

"Його побратими сказали, що любили його, як і ми, оскільки він змінив життя не однієї людини на краще – не лише воюючи, а й тренуючи українських військових", – зазначив Дін Гетлі.

Нагадаємо, так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки" виніс вирок трьом добровольцям, які воювали на боці України. Двоє британців та один марроканець потрапили до російського полону, після чого іноземцям винесли вирок. Добровольців засудили до смертної кари.