"Загинув, обійнявшись із бойлером": у Міноборони назвали топ-5 "скарбів" російських мародерів

Міноборони потролило "другу армію світу", солдати якої у війні проти України прославилася лише як мародери, вбивці та ґвалтівники.

Міністерство оборони України з нагоди дня Росії опублікувало антирейтинг топ-5 речей, які окупанти крадуть в Україні.

Про це Міноборони повідомило у Facebook.

Що найчастіше крали солдати армії РФ:

5 Бойлер

"Загинув, обійнявшись із краденим бойлером" - історія про (мертвого) окупанта у Мощуні, що на Київщині.

4️ Шкарпетки

"Де буряти стояли, з тих хат усе повиносили. Навіть шкарпетки. Звісно, що побутову техніку всю поцупили, посуд позабирали. Ну і, якщо ходили вони по хатах, то шукали бензин та горілку». Історія мешканки Катюжанки Київської області.

3️ Військове взуття

Окупанти замінили свої "лапті тактичні" на українські берци Талани, розікравши склад з військовою формою.

2️ Унітаз

Окупанти, грабуючи Садибу Попова, разом з пилами та шуруповертом, вкрали й мармуровий унітаз часів графів Попових.

1️ Собача буда

Неймовірно, але факт. Будку на ворожій вантажівці з білими літерами Z користувачі сфотографували на одній із трас.

Нагадаємо, родичі окупантів крадуть одне в одного намародерену в Україні техніку.

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