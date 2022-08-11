Росія й далі завозить "Іскандери" до Білорусі для ракетних обстрілів України - Генштаб

З Білорусі продовжують поставляти боєприпаси для російської армії, які воює на сході України, а Росія завозить до Білорусі ракети різних типів, якими потім обстрілює українську територію.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає "Укрінформ".

"Нині, дійсно, тривають переміщення боєприпасів, насамперед до артилерійських систем, з баз складів з території республіки Білорусь до російських окупаційних військ, які намагаються виконати свої стратегічні завдання на сході нашої країни. Відповідно Російська Федерація на територію республіки Білорусь поставляє ракети типу "Іскандер", С-300, С-400, якими надалі з території Білорусі здійснює обстріл наших населених пунктів, нашої інфраструктури. Це дійсно є", - сказав Громов.

За словами представника Генштабу, порівняно зі складами центральних військових округів збройних сил РФ на складах Білорусі кращі умови зберігання боєприпасів, а також менше плече підвезення.

Громов також зауважив, що наразі немає інформації про те, чи робила Білорусь спроби налагодити комунікацію з Генштабом ЗСУ.

Нагадаємо, у Білорусі на аеродромі "Зябровка", який повністю контролюється росіянами, котрі облаштовували там військову базу, у ніч проти 11 серпня пролунали вибухи.

Слід зауважити, що ця білоруська військова авіабаза розташована в Гомельській області, за 16 км на південний схід від Гомеля. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Лукашенко передав "Зябровку" під контроль росіянам, які там облаштовували військову базу. На території аеродрому перебував ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер – М" та дивізіон С-400".

Потужні вибухи в білоруському аеропорту "Зябрівка"

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