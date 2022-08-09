Адвокати пояснили, чи можуть мобілізувати до війська людину без досвіду

Людину без досвіду дійсно можуть мобілізувати, проте відправляти на передову без достатніх навичок та навчань – не мають права.

Адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолета Монастирська пояснила, чи можуть мобілізувати людину без досвіду.

Про це вона розповіла 24 каналу.

Так, за словами адвокатки, заборони мобілізації без досвіду в жодному законі не має. Проте, вона акцентувала, що відправляти на передову без достатніх навичок та навчань – не мають права.

"Нікого не можна відправляти до зони бойових дій без підготовки відповідно до ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", а саме військовозобов'язані та резервісти мають пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори", - наголосила Монастирська.

Більше того наказ Міноборони також зобов'язує командирів військових частин забезпечити "якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних та повноту проходження ними програми підготовки".

"Однак, необхідно звернути увагу, що станом на сьогодні через активні бойові дії навчання проводяться у скорочені терміни — від 7 до 20 днів", – додала адвокатка.

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Водночас президент "Першого міжнародного фонду розвитку України" Микола Волківський та Артем Олійник, президент "МАСПН" Україна, зауважили, що в цілому, примусово мобілізувати людину можуть, але на передову навряд відправлять.

"Як правило, ці люди й без досвіду, і без звичайної строкової служби. Відправити їх на фронт, де ці люди, ймовірно, отримають серйозні ушкодження чи загинуть, стане великою проблемою для офіцерсько-командного складу. Наскільки мені відомо, поки що практика відправки на передову не поширена, перед тим боєць має здобути необхідні навички", - зазначають вони.

Якщо ж таке свавілля відбувається зі сторони військової частини, то експерти рекомендують звертатись до командира з рапортом, в якому просити направити вас навчання, бо у вас не має достатнього досвіду або відсутня амуніція тощо.

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію до 23 серпня. Варто зазначити, що наразі триває мобілізація без жодних хвиль і ТСН.ua раніше пояснив, яка наразі процедура вручення повісток.

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