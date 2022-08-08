Чи завершиться мобілізація 23 серпня

Рішення про подовження мобілізації ухвалює парламент. І, за словами парламентаріїв, які за це голосуватимуть, немає жодних підстав зупиняти мобілізацію після 23 серпня.

Члени парламентського комітету з питань нацбезпеки та експерти розповіли виданню "Апостроф", що буде з мобілізацією після 23 серпня.

За словами, члена парламентського комітету з питань нацбезпеки Романа Костенка, мобілізація в Україні подовжиться.

"Не думаю, що мобілізацію буде зупинено. Ми щодня втрачаємо пораненими та вбитими наших бійців, вибувають окремі військово-облікові спеціальності. Зараз не можна припиняти мобілізацію – це однозначно. Ми щодня зазнаємо втрат і потрібно заповнювати особовий склад Збройних Сил України".

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Сергій Рахманін розповів, що правові підстави для мобілізації – правовий режим воєнного стану. Тобто коли вводиться правовий режим воєнного стану, держава має право проводити мобілізацію, зокрема й загальну. Відповідно указ про мобілізацію прив'язується до терміну дії воєнного стану.

"Оскільки війна завтра у нас точно не закінчиться, правовий режим воєнного стану буде подовжено, відповідно буде видано новий указ, який дозволяє проводити мобілізацію", - пояснив він.

Втім, за словами Костенка, новий етап мобілізації може бути більш вибірковим.

"Не думаю, що мобілізація буде повномасштабною. Але все одно добиратимуть людей на ті спеціальності, які вибувають", - каже він.

"Указ про мобілізацію не означає, що мобілізація, грубо кажучи, проводиться щодня, - додає Сергій Рахманін. – Це означає, що держава у разі потреби на період дії правового режиму військового стану може мобілізувати певну кількість осіб. Коли, кого і скільки, це вже визначають збройні сили. Указ просто надає правові підстави".

Однак військовий експерт Михайло Жирохов навпаки вважає, що мобілізація може бути навіть масштабнішою, адже втрати на фронті, на жаль, серйозні.

"23 серпня закінчується і дія військового стану, а мобілізація це один з елементів військового стану. Беручи до уваги ситуацію на фронті, мобілізацію, звичайно, буде продовжено і вона буде більш масштабною, оскільки оперативний резерв, який у більшості зараз і мобілізований, на жаль, закінчується. Втрати особового складу, не тільки безповоротні, а й санітарні, поранені - досить великі за ці місяці. І ті люди, які були мобілізовані, ймовірно, не покривають потреб фронту", - говорить Жирохов.

Нагадаємо, Верховна Рада подовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 23 серпня.

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