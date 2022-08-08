Церковний календар на 9 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 9 серпня в церковному календарі

9 серпня вшановують пам’ять великомученика Пантелеймона. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 9 серпня — день пам’яті великомученика Пантелеймона

У вівторок, 9 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять великомученика Пантелеймона.

За життя Пантелеймон був лікарем, за що отримав прізвисько "Цілитель". Йому моляться, щоб зцілитися від душевних та фізичних ран. Жив в місті Нікодимія в II та III століттях. Своїх пацієнтів лікував задарма, через що інші лікарі втратили дохід та донесли імператору Максиміану на Пантелеймона, розказавши, що той лікує ув'язнених християн молитвою.

Імператор дуже розізлився та наказав піддати лікаря всіляким тортурам. Однак вони не завдали Пантелеймону жодної шкоди. Тоді його засудили на страту та усікли голову. Якщо вірити переказам, з його ран текло молоко, а оливкове дерево, до якого прив'язали цілителя, відразу вкрилося плодами.

Після смерті тіло Пантелеймона кинули у вогонь, але воно залишилося цілим. Тоді християни поховали його. Нині голова великомученика зберігається в монастирі на Афоні.

Церковний календар на 9 серпня: відео

Народні прикмети

З'явилося багато мух та комарів - на негоду.

Тиха погода, але ліс шумить - буде гроза.

На сході сонця духота - під вечір чекайте на дощ.

Що не можна робити 9 серпня