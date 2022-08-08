Церковный календарь на 9 августа — кому молятся верующие

Какой праздник 9 августа в церковном календаре

9 августа чтят память великомученика Пантелеймона. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 9 августа – день памяти великомученика Пантелеймона.

Во вторник, 9 августа 2022 года, церковь чтит память великомученика Пантелеймона.

При жизни Пантелеймон был врачом, за что получил прозвище "Целитель". Ему молятся, чтобы исцелиться от душевных и физических ран. Жил в Никодимии во II и III веках. Своих пациентов лечил даром, поэтому другие врачи потеряли доход и донесли императору Максимиану на Пантелеймона, рассказав, что тот лечит заключенных христиан молитвой.

Император очень разозлился и приказал подвергнуть врача всевозможным пыткам. Однако они не нанесли Пантелеймону никакого вреда. Тогда его приговорили к смертной казни и усели голову. Если верить преданию, из его ран текло молоко, а оливковое дерево, к которому привязали целителя, сразу покрылось плодами.

После смерти тело Пантелеймона было брошено в огонь, но оно осталось целым. Тогда христиане похоронили его. В настоящее время глава великомученика хранится в монастыре на Афоне.

Церковный календарь на 9 августа: видео

Народные приметы

Появилось много мух и комаров – на непогоду.

Тихая погода, но лес шумит – будет гроза.

На восходе солнца духота – под вечер ждите дождя.

Что нельзя делать 9 августа