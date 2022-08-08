Кулеба назвал важные составляющие противодействия российской манипуляции

Снабжение оружия от партнеров набирает обороты и меняет ситуацию на фронте в пользу Украины. Именно поэтому остановить эти поставки – задача номер один для России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Манипуляции примитивны, но опасны: будто оружие "исчезает" или может попасть "не в те руки", "подпитывает конфликт вместо урегулирования", ну и в общем, "россияне, конечно, плохие, но и украинцы не ангелы", — отметил Кулеба .

По его словам, первую волну подобной лжи Украина сбила еще в мае-июне. Сейчас россияне заходят во второй круг.

"Я не знаю, манипулятивный ли отчет Amnesty и лживый фильм CBS, вышедших почти одновременно, связаны с российским правительством. Но я точно знаю, что обе организации и авторы этих бездоказательных "шедевров" нанесли несправедливый и ничем не спровоцированный информационный удар по Украине абсолютно синхронно с российской пропагандой", – добавил Кулеба.

Также он сообщил, что Украина ожидает от CBS внутреннего расследования и публичного выяснения, кто допустил в эфир российскую пропаганду и с какой целью.

"От Amnesty ждем, что этот институт обуздает свою гордыню и извинится не только за боль, причиненную украинцам, но и за изнасилование правды и реальности этой войны", — добавил Кулеба.

Он также сообщил, что команда президента Зеленского продолжает системную работу по противодействию российским манипуляциям.

"Но это битва, в которой никогда не удастся победить раз и навсегда. Россияне получают по роже, отходят, а затем заходят на новый круг. Поэтому нужно объединять все усилия", — отметил он.

Министр иностранных дел также обратился к гражданам с тремя просьбами по противодействию российской манипуляции.

Сохраняем спокойствие и держим строй. Напоминать в соцсетях, в контактах с журналистами и экспертами, с простыми гражданами других стран, что Украина нуждается в большем оружии для победы. Не распространять ложь об Украине, даже если она эмоционально соблазнительна, а распространяем официальную информацию от правительства Украины и ее партнеров.

CBS Reports обнародовал документальный фильм о проблемах с контролем за поставками оружия в Украину под названием "Arming Ukraine". В нем говорилось, что только 30% поставок западного оружия в конце концов доходит до украинских военных.

Напомним, Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

Генсек правозащитной организации Агнесс Каламар в свою очередь отреагировала на критику отчета в мире. Она заявила, что их в соцсетях атакуют украинские и российские боты и тролли. И что критика "не ослабит беспристрастность" организации.

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