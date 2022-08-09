Астрологический прогноз на 9 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от новых начинаний сегодня необходимо отказаться, а вот доводить до ума старые не только можно, но и нужно – для этого сложатся максимально благоприятные условия. Необходимо обращать внимание на новую информацию, которая будет поступать из самых неожиданных источников, и идеи, высказанные коллегами.
Символ дня: змея, глотающая свой хвост.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но их форма, как правило, не является тяжелой. Можно проводить омолаживающие процедуры – они дадут ощутимые результаты.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но расшифровать их, как правило, непросто – может даже потребоваться помощь специалиста.
Афоризм дня: "Эгоизм – симптом недостатка любви к себе. Кто себя не любит, вечно тревожится о себе" (Эрих Фромм).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Оргус – отвечает за дружеские связи.
Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму и проводить обряды с использованием лекарственных растений.
Табу дня: не стоит заключать крупные финансовые сделки – велик рис серьезных потерь.
Астрологический прогноз на 10 августа
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Астрологический прогноз на 10 августа 2022 года для всех знаков Зодиака
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых – даже самых сложных и трудоемких – начинаний. Можно принимать важные решения, заключать сделки, подписывать договоры и проводить переговоры – как делового, так и личного характера.
Символ дня: труба, пробуждающая и зовущая к действиям.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: энергетика дня слабая, поэтому заниматься нужно только самыми важными делами.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, лиловый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, быстро и без последствий в виде осложнений. Недуги, связанные с кишечником, можно лечить только диетой – от лекарственных препаратов лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи не более чем набор символов, не несущий хоть сколько-нибудь важной информации.
Афоризм дня: "Настойчивость смягчает судьбу" (Гюстав Флобер).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит способность к ясновидению и умение предсказывать судьбу.
Магия и мистика дня: нужно доверять своей интуиции – она предупредит о возможных событиях.
Табу дня: запрещено использовать сильные ароматы.
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