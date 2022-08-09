Астрологический прогноз на 9 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от новых начинаний сегодня необходимо отказаться, а вот доводить до ума старые не только можно, но и нужно – для этого сложатся максимально благоприятные условия. Необходимо обращать внимание на новую информацию, которая будет поступать из самых неожиданных источников, и идеи, высказанные коллегами.

Символ дня: змея, глотающая свой хвост.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, но их форма, как правило, не является тяжелой. Можно проводить омолаживающие процедуры – они дадут ощутимые результаты.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но расшифровать их, как правило, непросто – может даже потребоваться помощь специалиста.

Афоризм дня: "Эгоизм – симптом недостатка любви к себе. Кто себя не любит, вечно тревожится о себе" (Эрих Фромм).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Оргус – отвечает за дружеские связи.

Магия и мистика дня: можно прорабатывать карму и проводить обряды с использованием лекарственных растений.

Табу дня: не стоит заключать крупные финансовые сделки – велик рис серьезных потерь.

Астрологический прогноз на 10 августа

Какой сегодня день, что принесет удачу именно сегодня, какой цвет, образ, число, символ и камень считаются символами сегодняшнего дня

Астрологический прогноз на 10 августа 2022 года для всех знаков Зодиака

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых – даже самых сложных и трудоемких – начинаний. Можно принимать важные решения, заключать сделки, подписывать договоры и проводить переговоры – как делового, так и личного характера.

Символ дня: труба, пробуждающая и зовущая к действиям.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: энергетика дня слабая, поэтому заниматься нужно только самыми важными делами.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, лиловый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят легко, быстро и без последствий в виде осложнений. Недуги, связанные с кишечником, можно лечить только диетой – от лекарственных препаратов лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи не более чем набор символов, не несущий хоть сколько-нибудь важной информации.

Афоризм дня: "Настойчивость смягчает судьбу" (Гюстав Флобер).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит способность к ясновидению и умение предсказывать судьбу.

Магия и мистика дня: нужно доверять своей интуиции – она предупредит о возможных событиях.

Табу дня: запрещено использовать сильные ароматы.

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