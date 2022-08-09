Астрологічний прогноз на 9 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових починань сьогодні необхідно відмовитися, а от доводити до ладу старі не тільки можна, а й потрібно – для цього складуться максимально сприятливі умови. Необхідно звертати увагу на нову інформацію, яка надходитиме з найнесподіваніших джерел, та ідеї, висловлені колегами.

Символ дня: змія, що ковтає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, але їхня форма, як правило, не є важкою. Можна проводити омолоджувальны процедури – вони дадуть відчутні результати.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але розшифрувати їх зазвичай непросто – може навіть знадобитися допомога фахівця.

Афоризм дня: "Егоїзм — симптом нестачі любові до себе. Хто себе не любить, завжди турбується про себе" (Еріх Фромм).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Оргус – відповідає за дружні зв'язки.

Магія та містика дня: можна опрацьовувати карму та проводити обряди з використанням лікарських рослин.

Табу дня: не варто укладати великі фінансові угоди — ризик серйозних втрат.

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