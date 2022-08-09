Очільник Нікополя підтвердив обстріл міста ворогом

Нікополь - двічі по повній касеті РСЗВ.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі озвучив Нікопольський міський голова Євгеній Євтушенко.
Попередньо без жертв.
"Заспокойтесь, будь ласка", - написав він.
Ввечері він попередив містян, що росіяни готуються до можливого обстрілу.
"Скористайтеся правилом двох стін, або перебувайте у сховищі.Увага!! Інформація стосується міст сіл селищ розташованих на березі Каховського водосховища", - зауважив очільник.
Нагадаємо, що знову від обстрілів прокинувся Миколаїв. З «Смерчів» росіяни обстріляли околиці міста. Минулося без потерпілих, руйнування теж незначні. Ворог відкрив вогонь за кілька хвилин до завершення подовженої комендантської години. Вона тривала від ночі 5 серпня. Про її результати посадовці обіцяють повідомити згодом.
Читайте також:
- Мобілізація в Україні: у Держприкордонслужбі назвали категорії чоловіків, які можуть виїхати за кордон
- Над Одещиною ППО збила крилату ракету, яку росіяни запустили з підводного човна
- Мобілізація в Україні: чи можна чоловіку поїхати за кордон, якщо він знятий з військового обліку