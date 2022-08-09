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Очільник Нікополя підтвердив обстріл міста ворогом

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Очільник Нікополя підтвердив обстріл міста ворогом

Фото: ТСН.ua

Нікополь - двічі по повній касеті РСЗВ.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі озвучив Нікопольський міський голова Євгеній Євтушенко. 

Попередньо без жертв.

"Заспокойтесь, будь ласка", - написав він. 

Ввечері він попередив містян, що росіяни готуються до можливого обстрілу.

"Скористайтеся правилом двох стін, або перебувайте у сховищі.Увага!! Інформація стосується міст сіл селищ розташованих на березі Каховського водосховища", - зауважив очільник. 

Нагадаємо, що знову від обстрілів прокинувся Миколаїв. З «Смерчів» росіяни обстріляли околиці міста.  Минулося без потерпілих, руйнування теж незначні. Ворог відкрив вогонь за кілька хвилин до завершення подовженої  комендантської години. Вона тривала від ночі 5 серпня. Про її результати посадовці обіцяють повідомити згодом.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
315
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