Очільник Нікополя підтвердив обстріл міста ворогом

Про це у повідомленні у Telegram-каналі озвучив Нікопольський міський голова Євгеній Євтушенко.

Попередньо без жертв.

"Заспокойтесь, будь ласка", - написав він.

Ввечері він попередив містян, що росіяни готуються до можливого обстрілу.

"Скористайтеся правилом двох стін, або перебувайте у сховищі.Увага!! Інформація стосується міст сіл селищ розташованих на березі Каховського водосховища", - зауважив очільник.

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Нагадаємо, що знову від обстрілів прокинувся Миколаїв. З «Смерчів» росіяни обстріляли околиці міста. Минулося без потерпілих, руйнування теж незначні. Ворог відкрив вогонь за кілька хвилин до завершення подовженої комендантської години. Вона тривала від ночі 5 серпня. Про її результати посадовці обіцяють повідомити згодом.

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