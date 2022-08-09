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Ворог недорахувався 23 росіян і танка Т-72: подробиці

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Ворог недорахувався 23 росіян і танка Т-72: подробиці

Фото: Associated Press

Стала відома оперативна ситуація на півдні України.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Ситуація стабільно напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.
  • Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося.
  • Ворожа армійська авіація випробовує українські позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Успіхів не має, українських втрат не допущено.
  • Натомість українською штурмовою авіацією завдано удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються.
  • Водночас за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів вже відомо, що за цей бойовий день ворог недорахується 23 росіян, чергового зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», танка Т-72, самохідної гаубиці «Мста-С», 5 автомобілів, в тому числі і броньованих.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
458
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