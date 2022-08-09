Ворог недорахувався 23 росіян і танка Т-72: подробиці

Стала відома оперативна ситуація на півдні України.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ситуація стабільно напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони.
- Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося.
- Ворожа армійська авіація випробовує українські позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Успіхів не має, українських втрат не допущено.
- Натомість українською штурмовою авіацією завдано удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються.
- Водночас за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів вже відомо, що за цей бойовий день ворог недорахується 23 росіян, чергового зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», танка Т-72, самохідної гаубиці «Мста-С», 5 автомобілів, в тому числі і броньованих.
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