Враг недосчитался 23 россиян и танка Т-72

Стала известна оперативная ситуация на юге Украины.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
- Ситуация стабильно напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.
- Существенных изменений в составе и положении не произошло.
- Вражеская армейская авиация испытывает украинские позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов нет, украинских потерь не допущено.
- Украинской штурмовой авиацией нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.
- В то же время, по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за этот боевой день враг недосчитается 23 россиян, очередного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», танка Т-72, самоходной гаубицы «Мста-С», 5 автомобилей, в в том числе и бронированных.
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