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Враг недосчитался 23 россиян и танка Т-72

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Враг недосчитался 23 россиян и танка Т-72

Фото: Associated Press

Стала известна оперативная ситуация на юге Украины.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • Ситуация стабильно напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны.
  • Существенных изменений в составе и положении не произошло.
  • Вражеская армейская авиация испытывает украинские позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов нет, украинских потерь не допущено.
  • Украинской штурмовой авиацией нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.
  • В то же время, по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений уже известно, что за этот боевой день враг недосчитается 23 россиян, очередного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», танка Т-72, самоходной гаубицы «Мста-С», 5 автомобилей, в в том числе и бронированных.

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