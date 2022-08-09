В Молдове зафиксировали первый случай оспы обезьян

Инфицированным оказался иностранный гражданин, прибывший из США по работе.

В Молдове зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на сообщение Минздрава страны.

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"Человек обратился за медицинской помощью в инфекционную больницу Тома Чорбэ, где его госпитализировали подозрением на оспу обезьян. Зафиксированные симптомы — жар, слабость и сыпь. Сегодня у него взяли анализы, которые передали в лабораторию Национального агентства общественного здоровья. Тест на оспу обезьян оказался положительным", — говорится в сообщении.

Инфицированным оказался иностранный гражданин, прибывший из США по работе. Также в ведомстве выяснили, что в Штатах мужчина контактировал с больным оспой обезьян.

Напомним, что 23 июля ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

В свою очередь Россия разгоняла фейк, что вирус обезьяньей оспы якобы создан в "украинских биолабораториях".

Ранее доктор Комаровский рассказал, угрожает ли нам пандемия обезьяньей оспы.

Обезьянья оспа это:

Оспообразное заболевание, вызываемое вирусами семейства поксвирусов. Эта болезнь имеет инкубационный период до 21 дня. Первые симптомы включают: лихорадку, головные боли, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, мороз, истощение.

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