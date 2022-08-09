У Молдові зафіксували перший випадок мавпячої віспи

Інфікованим виявився іноземний громадянин, який прибув зі США по роботі.

У Молдові зареєстрували перший випадок зараження мавпячою віспою.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на повідомлення МОЗ країни.

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"Людина звернулася за медичною допомогою до інфекційної лікарні Тома Чорбе, де її госпіталізували підозрою на віспу мавп. Зафіксовані симптоми — жар, слабкість і висип. Сьогодні у нього взяли аналізи, які передали до лабораторії Національного агентства громадського здоров'я. Тест на мавпячу віспу виявився позитивним", — йдеться у повідомленні.

Інфікованим виявився іноземний громадянин, який прибув із США по роботі. Також у відомстві з'ясували, що у Штатах чоловік контактував із хворим на мавпячу віспу.

Нагадаємо, що 23 липня ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Своєю чергою Росія розганяла фейк, що вірус мавпячої віспи нібито створений в "українських біолабораторіях".

Раніше доктор Комаровський розповів, чи загрожує пандемія мавпячої віспи.

Мавпа віспа це:

Різноманітне захворювання, яке викликається вірусами сімейства поксвірусів. Ця хвороба має період інкубації до 21 дня. Перші симптоми включають: лихоманку, головний біль, біль у м'язах, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, мороз, виснаження.

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