В Європі зафіксували першу смерть від мавпячої віспи

Міністерство охорони здоров'я Іспанії в п’ятницю, 29 липня, повідомило про смерть від мавпячої віспи – це перший підтверджений летальний випадок у Європі.

Станом на зараз в Іспанії було виявлено 4298 інфікованих віспою мавп, з них 120 (3,2%) були госпіталізовані і один – помер.

Про це повідомляє El Pais.

За останніми даними Національної мережі епідеміологічного нагляду Іспанії, більшість хворих на віспу мавп в Іспанії - 4081- це чоловіки віком від 10 місяців до 88 років, в середньому – 37 років.

Зауважимо, через стрімке зростання у світі захворювань на мавпячу віспу Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію. Станом на 23 липня було відомо, що у 75 країнах світу зареєстровано понад 16 тис. випадків захворювання. Померли від мавпячої віспи п’ятеро людей. Так, у Європі оголошено високий ризик захворювання, а в інших регіонах – помірний.

Нагадаємо, мавпяча віспа — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають: лихоманку, головний біль, м’язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, мороз, виснаження.

Мавпяча віспа розповсюджується: ВООЗ оголосила найвищий рівень небезпеки

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