У Грузії зафіксували перший випадок мавпячої віспи

У Грузії підтверджено перший випадок зараження віспою мавп.
Про це повідомили у Національному центрі з контролю за захворюваннями, пише "Ехо Кавказу".
За інформацією відомства, пацієнт прибув до Грузії із Європи. Вірус протікав у нього у легкій формі. У осіб, які контактували з пацієнтом, клінічних ознак захворювання не виявлено.
"Пацієнта виписали з медустанови після проходження відповідного лікування", - заявили в центрі.
Що відомо про хворобу
Мавпяча віспа — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають:
- лихоманку
- головний біль
- м’язові болі
- біль у спині
- збільшення лімфатичних вузлів
- мороз
- виснаження
Мавпяча віспа здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.
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