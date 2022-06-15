У Грузії зафіксували перший випадок мавпячої віспи

У Грузії зафіксували перший випадок мавпячої віспи

У Грузії підтверджено перший випадок зараження віспою мавп.

Про це повідомили у Національному центрі з контролю за захворюваннями, пише "Ехо Кавказу".

За інформацією відомства, пацієнт прибув до Грузії із Європи. Вірус протікав у нього у легкій формі. У осіб, які контактували з пацієнтом, клінічних ознак захворювання не виявлено.

"Пацієнта виписали з медустанови після проходження відповідного лікування", - заявили в центрі.

Що відомо про хворобу

Мавпяча віспа — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають:

лихоманку

головний біль

м’язові болі

біль у спині

збільшення лімфатичних вузлів

мороз

виснаження

Мавпяча віспа здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.

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