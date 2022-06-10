У Польщі підтвердили перший випадок мавпячої віспи: хворий - на ізоляції

Маловивчену хворобу, яка поширюється Європою - мавпячу віспу, виявили у Польщі. Це є перший підтверджений випадок недуги.
Як йдеться у повідомленні Міністерства здоров'я Польщі, хворий перебуває в лікувальному закладі на ізоляції.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує RMF24.
"У нас було близько 10 передбачуваних випадків захворювання мавпячою віспою, зразки досліджуються. 10 червня - це день, коли у нас перший випадок", - заявив міністр.
Він додав, що з інфікованим проведено епідеміологічне опитування. Інших деталей про стан пацієнта та місце його госпіталізації у міністерстві не повідомляється.
Варто зазначити, що вірус мавпячої віспи нещодавно був зафіксований у Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Велико Британії, Австрії та Швеції.
Що відомо про хворобу
Мавпяча віспа — віспоподібне захворювання, яке спричинюють віруси родини поксвірусів. Ця хвороба має інкубаційний період до 21 дня. Перші симптоми включають:
- лихоманку,
- головний біль,
- м’язові болі,
- біль у спині,
- збільшення лімфатичних вузлів,
- мороз,
- виснаження.
Мавпяча віспа здебільшого поширюється через диких тварин у частинах Західної та Центральної Африки. Хвороба зазвичай поширюється під час тісного контактку і рідко виявляється за межами Африки.
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