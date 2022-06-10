Росіяни планували видавати паспорти СРСР мешканцям Київщини - СБУ

Усіх мешканців Київщини хотіли взяти на облік і примусово роздати паспорти радянської республіки в обмін на українські документи.
В СБУ кажуть, що знайдені бланки були українського зразка — від імені УРСР.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Контррозвідка СБУ отримала дані на позиціях загарбників, які свідчать про те, що у разі захоплення Київської області, рашисти планували низку дій:
- Створити окупаційну адміністрацію.
- Організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.
- Взяти всіх мешканців на облік. В обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР — принаймні на перший час до видачі паспортів рф.
“Це також підтверджує поведінка рашистів на тих частинах України, які наразі тимчасово знаходяться під їхньою окупацією. Зокрема, виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району”, — повідомляють у пресслужбі СБУ.
В СБУ уточнюють, що знайдені бланки були українського зразка — від імені УРСР. Але така серія не вироблялася в Україні ще від 1990 року. Тобто всі ці бланки на територію Україну завезли російські окупанти з території РФ ще на початку повномасштабної агресії.
Нагадаємо, що окупанти вивозять з Маріуполя усе вцліле майно і радіють "тролейбусам європейського зразка".
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