Окупанти "видихнулися" по всій лінії фронту, крім однієї ділянки - генерал-майор СБУ

Генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун заявив, що російські окупанти сьогодні можуть вести активні дії лише на одній ділянці фронту на Донбасі, зокрема у Сєвєродонецьку. На інші напрямки загарбникам бракне сил.

За його словами, для остаточного перелому у війні має остаточно змінитись ситуація всередині самої Росії. Вже сьогодні відчутно, що окупанти "видихаються".

Про це Ягун сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зараз можна говорити про необхідність ще більшої кількості озброєння, ще більше боєприпасів, мобілізації всіх резервів, але нам не вистачає перелому ситуації в Росії, який би нам дав зрозуміти, що вони видихлися на якомусь етапі. Те, що вони видихлися, ми всі відчуємо. Ми це вже відчуваємо на полі бою", - сказав Ягун.

За його словами, після масштабного вторгнення 24 лютого окупанти зійшлися на одній невеликій ділянці фронту і "намагаються чогось досягти лише у Сєвєродонецьку".

"Всі інші або в глухій обороні, або якісь невеликі обстріли і ще якісь речі. Але якихось активних просувань точно немає. Просто реально немає у них сил і засобів для активних бойових дій на якихось широких фронтах", – наголосив генерал-майор.

Водночас ситуація з технікою та особовим складом у Росії також гіршає. Аби поповнити лави окупантів, у РФ необхідно оголосити загальну мобілізацію.

"У техніці дуже важка ситуація для них. Людський ресурс поповнити легше, але для цього треба оголошувати загальну мобілізацію. Якщо вони не зможуть сконцентрувати на наших фронтах від 200 тисяч людей і більше, які матимуть нормальне обмундирування, озброєння та техніку, переломити ситуацію на фронті їм просто не вдасться", - пояснив Ягун.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що армія Російської Федерації все ще має перевагу у важкій артилерії на Донбасі. За його словами, деякі західні партнери України мають враження, "що зі зброєю все більш-менш нормально". Втім, насправді це не зовсім так.

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