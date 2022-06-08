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"Пряма лінія" з Путіним скасовується

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"Пряма лінія" з Путіним скасовується

Фото: Associated Press

Очільник Кремля не проводитиме щорічну "пряму лінію" з росіянами.

Російський диктатор Володимир Путін не проводитиме традиційної "прямої лінії", яка щороку проходила у червні.   

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ РФ. 

"Пряма лінія не може відбутися цього місяця", - сказав Пєсков, не називаючи причину.

Раніше Пєсков говорив, що пряма лінія відбудеться після Петербурзького міжнародного економічного форуму, який заплановано на 15-18 червня. 

"Пряма лінія" проходить щороку, починаючи від 2001 року, за винятком 2004 року, 2012 та 2020 років. В ефірі гросіяни ставлять Путіну свої запитання.

Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що Путін хворий на рак

Також, за даними американської розвідки, Путін у квітні пройшов курс лікування від раку на пізній стадії. Також американська розвідка підтвердила інформацію, що на диктатора в березні було скоєно замах. 

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