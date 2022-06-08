"Я не підтримую політику Росії": мешканець Одеси публічно спалив паспорт РФ

В Україні громадяни РФ, які живуть на території нашої держави, спалюють свої російські паспорти.

Проте їх однаково перевіряють представники ДБР щодо можливої причетності до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, більшість росіян, які живуть в Україні, засуджують безпідставну агресію РФ. Зокрема мешканець Одеси на знак протесту публічно спалив свій паспорт громадянина Росії.

Чоловік переїхав в Україну ще 22 роки тому. Сам він - уродженецб магадану. Про своїх родичів, які під час війни почали кликати його “додому”, чоловік каже як про “зомбованих”.

“Я не підтримую політику росії. Категорично проти того, що почалось 22 лютого цього року та все, що робить рф на території України. Вторгнення не мало бути. Я вважаю, що цей паспорт громадянина росії мені не потрібен”, - наголосив чоловік.

Нагадаємо, що російські спецслужби вдались до психологічної атаки українських військових: розсилають смс з погрозами.

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