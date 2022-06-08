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Українські військові зі “Стугна-П” вщент розбили натовп окупантів

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Українські військові зі “Стугна-П” вщент розбили натовп окупантів

Українські військові з протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П” знищили скупчення російських окупантів.

Військові злочинці РФ вийшли на ділянку, де їх добре було видно оператору ракетного комплексу. Після вдалого пострілу, тіла окупантів розлетілися в різні сторони.

Про це пише видання “Уніан”.

В Мережі з’явилося відео, на кадрах якого видно, як окупанти рухаються посеред горбистої місцевості. Якоїсь миті загін опинився на ділянці, на якій їх було добре видно українським військовим.

Оператор “Стугна-П” прицілився та здійснив постріл. Снаряд потрапив безпосередньо в натовп.

Нагадаємо, що на Південному напрямку ЗСУ ліквідували 19 окупантів та знищили 9 одиниць броньованої ворожої техніки.

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