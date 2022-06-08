Інструкція, як отримати пенсійне посвідчення

Як отримати пенсійне посвідчення, якщо призначили пенсію, якщо пенсійне посвідчення було втрачено або стало непридатним розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Пенсійні посвідчення на підставі заяви видають органи Пенсійного фонду України.

Подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення можна:

До територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії.

В особистому кабінеті через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Для цього необхідно авторизуватись на вебпорталі за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з використанням технології Bank ID.

За допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» у розділ «До ПФУ — Комунікації до ПФУ — Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Якщо ваше пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або було втрачено, або вам призначено інший вид пенсії чи змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за вашою заявою видається нове посвідчення.

Читайте також:

Інструкція, як дізнатися про розмір майбутньої пенсії

Як зміняться пенсії та соціальні виплати у червні

В Україні перевірять пенсіонерів та інших отримувачів соціальних виплат: хто залишиться без пенсії