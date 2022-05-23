В Україні перевірять пенсіонерів та інших отримувачів соціальних виплат: хто залишиться без пенсії

В Україні перевірять пенсіонерів та інших отримувачів соціальних виплат: хто залишиться без пенсії

Міністерство фінансів попередило українців про чергову перевірку всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат. Така перевірка проводиться в Україні вже не вперше.

Міністерство фінансів планує перевірити пенсіонерів, отримувачів соціальних виплат, пенсій за інвалідність тощо. Для цього будуть верифіковані дані всіх реєстрів. У разі виявлення неправильної, прихованої інформації отримувачі можуть позбутися свого соціального доходу.

Перевіряти будуть Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів та Міністерство цифрової трансформації. Після перевірки прогнозується, що соціальні виплати скоротяться мінімум як на 10%. Скільки часу займе перевірка — невідомо, розпочнеться найближчим часом.

Насамперед будуть виявляти:

“пенсіонерів” з липовими довідками,

осіб, які купили довідки про інвалідність,

тих, хто оформив соціальну допомогу одразу в кількох регіонах.

Перевірятимуть українців:

у момент звернення за соціальною допомогою,

безпосередньо при отриманні цієї допомоги,

після отримання виплати.

На кожному етапі перевірятимуть всі видані державними органами документи, різноманітну інформацію, зокрема:

дані про зареєстровані громадянином транспортні засоби,

інформацію щодо порушення прикордонного режиму,

дані про оформлення на митниці автомобілів, що ввозяться з-за кордону,

виписки з рахунків,

інформацію про джерела доходів тощо.

У разі виявлення неправильної інформації, порушень під час оформлення допомоги покарання можуть бути різними - хтось перестане отримувати пенсії чи соціальну допомогу, іншим доведеться повернути незаконно отримані гроші.

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