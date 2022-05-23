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Миколаїв знову під обстрілом: постраждало понад 10 осіб

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Миколаїв знову під обстрілом: постраждало понад 10 осіб

Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Минулої доби поранення отримали 11 людей.  

Дітей серед постраждалих немає. 

Про це повідомила Ганна Замазєєва, голова Миколаївської обласної ради.

“Усі постраждалі доправлені  до наших медичних закладів і отримують необхідну допомогу.  Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 161 людей, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщині”, - написала вона. 

За добу підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області ліквідували чотири пожежі, одна з яких сталася внаслідок обстрілів російськими військами.

Нагадаємо, у Миколаєві 18 травня після ракетного удару окупантів сталось руйнування та загорівся приватний сектор.

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