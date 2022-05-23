Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Миколаїв знову під обстрілом: постраждало понад 10 осіб

Миколаїв знову під обстрілом: постраждало понад 10 осіб

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Минулої доби поранення отримали 11 людей.

Дітей серед постраждалих немає.

Про це повідомила Ганна Замазєєва, голова Миколаївської обласної ради.

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“Усі постраждалі доправлені до наших медичних закладів і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 161 людей, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщині”, - написала вона.

За добу підрозділи Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області ліквідували чотири пожежі, одна з яких сталася внаслідок обстрілів російськими військами.

Нагадаємо, у Миколаєві 18 травня після ракетного удару окупантів сталось руйнування та загорівся приватний сектор.

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