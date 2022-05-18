Росіяни ракетами вдарили по Миколаєву: є постраждалий (фото)

Росіяни ракетами вдарили по Миколаєву: є постраждалий (фото)

У Миколаєві 18 травня після ракетного удару окупантів сталось руйнування та загорівся приватний сектор.

У приватному секторі Інгульського району Миколаєва внаслідок російського ракетного удару зранку 18 травня сталася пожежа. Є поранений.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Наразі відомо про одного постраждалого, який отримав осколкові поранення. Зазначається, що вогнеборці загасили пожежу на площі 50 кв. м.

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"Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва. Вогнеборці 3 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру її загасили на площі 50 кв. м. Відомо про 1 постраждалого, що отримав осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти ракетами обстріляли Очаків та Одесу та з РСЗВ - Миколаїв: серед постраждалих 6-річна дитина.

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