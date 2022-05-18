Росіяни ракетами вдарили по Миколаєву: є постраждалий (фото)

У Миколаєві 18 травня після ракетного удару окупантів сталось руйнування та загорівся приватний сектор.
У приватному секторі Інгульського району Миколаєва внаслідок російського ракетного удару зранку 18 травня сталася пожежа. Є поранений.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Наразі відомо про одного постраждалого, який отримав осколкові поранення. Зазначається, що вогнеборці загасили пожежу на площі 50 кв. м.
"Зранку 18 травня після ворожого ракетного удару сталось руйнування та виникла пожежа у приватному житловому секторі в Інгульському районі м. Миколаєва. Вогнеборці 3 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ та чергова зміна оперативно-координаційного центру її загасили на площі 50 кв. м. Відомо про 1 постраждалого, що отримав осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти ракетами обстріляли Очаків та Одесу та з РСЗВ - Миколаїв: серед постраждалих 6-річна дитина.
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