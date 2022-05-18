Российские ракеты ударили по Николаеву: есть пострадавший (фото)

В Николаеве 18 мая после ракетного удара оккупантов произошло разрушение и загорелся частный сектор.
В частном секторе Ингульского района Николаева в результате российского ракетного удара утром 18 мая произошел пожар. Есть раненый.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Пока известно об одном пострадавшем, который получил осколочные ранения. Отмечается, что пожарные потушили пожар на площади 50 кв. м.
Утром 18 мая после вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева. о 1 пострадавшем, получившем осколочные ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, что оккупанты ракетами обстреляли Очаков и Одессу и из РСЗО — Николаев: среди пострадавших 6-летний ребенок.
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