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Российские ракеты ударили по Николаеву: есть пострадавший (фото)

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© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины

В Николаеве 18 мая после ракетного удара оккупантов произошло разрушение и загорелся частный сектор.

В частном секторе Ингульского района Николаева в результате российского ракетного удара утром 18 мая произошел пожар. Есть раненый.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Пока известно об одном пострадавшем, который получил осколочные ранения. Отмечается, что пожарные потушили пожар на площади 50 кв. м.

Утром 18 мая после вражеского ракетного удара произошло разрушение и возник пожар в частном жилищном секторе в Ингульском районе г. Николаева. о 1 пострадавшем, получившем осколочные ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, что оккупанты ракетами обстреляли Очаков и Одессу и из РСЗО — Николаев: среди пострадавших 6-летний ребенок.

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