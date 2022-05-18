У звільнених областях за добу підключили до електрики тисячі абонентів - Тимошенко

У звільнених областях за добу підключили до електрики тисячі абонентів - Тимошенко

На Київщині за добу відновили електрику в 15 населених пунктах.

В Ірпені вже на 96% відновлено газопостачання, повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його інформацією, на Чернігівщині триває відновлення електромережі, водоканалу, лікарень і дитячих садочків. У Ніжинському районі на дорозі Р-67 влаштовано тимчасовий проїзд замість зруйнованого.

У квітні уряд виділив громадам Житомирської області 100 млн грн на відновлення інфраструктури в районах, що найбільш постраждали від російської агресії.

«Кошти підуть на ремонт мереж тепла, газу, води, електроенергії, а також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інше», - зазначив Тимошенко.

Також, за його словами, у Народицькій територіальній громаді продовжуються роботи з розмінування, у селищі Вакуленчук провели обстеження водонапірної башти, у селі Сінгури та в Малинській територіальній громаді обстежили пошкоджені житлові будинки. Продовжуються роботи з відновлення газопроводу Залісся-Грезля Народицької територіальної громади.

Щодо ситуації на Харківщині, заступник керівника ОП інфорує, що область знову зі світлом.

«Лише за один день вдалось підключити 5400 споживачів центру області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Крім того, відновили електрику в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1667 мешканців», - деталізував Тимошенко.

Крім того, до газу підключено 2500 людей в Дергачах на Харківщині, а також 1030 абонентів у селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур'їв Козачок, Перовське та Лютівка. У Чугуєві полагодили водопровід, щоб люди мали хоча б холодну воду у своїх квартирах. Роботи тривають.

У Харкові 16 травня відновив роботу міський транспорт. Маршрути корегуються в залежності від місця ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що в Україні не будуть збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії.

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