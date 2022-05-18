"Для Путіна це - капітуляція": Клімкін про вступ Швеції і Фінляндії до НАТО

"Для Путіна це - капітуляція": Клімкін про вступ Швеції і Фінляндії до НАТО

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що через вступ двох країн до НАТО, Путін програє на двох фронтах.

На його думку, намагання Путіна зробити НАТО слабшим отримали зворотній ефект.

Про це він сказав у своєму телеграм-каналі.

"Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Для Путіна це - капітуляція. Він може скільки завгодно говорити, що не має проблем з їхнім приєднанням, але він сам собі суперечить. Ще декілька місяців тому Росія вимагала повернутися до ситуації до 1997 року, тобто до вступу до НАТО нових членів.

Також читайте Росія спровокувала поширення НАТО на 1200 км своєї території з майже мільйонним військом

Путін хотів зробити НАТО слабкішим, а зробив сильнішим. На Балтиці і в Арктиці Альянс тепер матиме набагато кращі позиції. Ба більше, Туреччина, що намагається висувати умови для вступу нових членів в результаті торгу ймовірно отримає новітні американські літаки F-35, які їй не давали через купівлю російських систем ППО. Тобто Туреччина теж стане сильнішою. Путін програв на обох флангах - північному та південному. І "врятувати обличчя" розмови про згоду на вступ Фінляндії та Швеції тут аж ніяк не вийде", - написав Клімкін.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Посол Швеції в НАТО Аксель Вернхофф та його фінський колега Клаус Корхонен подали заявки на членство в альянсі, які підписали міністрии закордонних справ.

Павло Клімкін: вступ Швеції та Фінляндії до НАТО – удар під дих для Путіна

Читайте також: