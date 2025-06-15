Клімкін спрогнозував, коли політична кар’єра Трампа опиниться під загрозою

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Проміжні вибори у США наступного року можуть стати вирішальним моментом для президента Дональда Трампа.

Про це в інтерв’ю LIGAnet заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На запитання, чи стоїть Трамп міцно на політичних ногах, Клімкін відповів, що “це очевидно”, однак наголосив: ситуація складна і залежить насамперед від економіки.

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“Перша проблема — це економіка. Якщо нафта піде нагору, то для американців буде очевидно, що вони платять більше за бак”, — сказав дипломат.

Він також зазначив, що тарифна політика залишається проблемною, а результати економічних рішень “не особливо помітні”. За його словами, деякі аналітики не виключають, що до кінця року США можуть опинитися на межі рецесії.

Клімкін звернув увагу на те, що Трамп намагається демонструвати рішучість, зокрема через дії в Лос-Анджелесі:

“Трамп виграв перший раунд у Лос-Анджелесі, оскільки затягнув туди нацгвардію і всім каже, що “я послідовний і крутий””, — зазначив він.

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Водночас, на думку Клімкіна, успіх Трампа залежить не лише від лояльної аудиторії:

“Проблема в тому, скільки це може продовжуватись. І чи люди, які за межами його фан-клубу, не скажуть в якийсь момент, що це занадто”, — додав він.

Найважливішим етапом ексміністр назвав проміжні вибори у США, які, за його словами, є “фундаментальною межею” для Трампа:

“Якщо він її не перетинає, якщо він її програє, його політична спадщина і політичний доробок можуть опинитися, вибачте за термінологію, в дупі. І він це чудово розуміє”, — підсумував Клімкін.

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Нагадаємо, що у суботу, 14 червня, коли президент США Дональд Трамп святкує своє 79-річчя, десятки тисяч американців вийшли на акції протесту під гаслом “Без королів”. Люди протестували проти політики американського лідера та його спроб поставити себе вище закону. Одна з претензій організаторів протесту стосується проведення помпезного військового параду у Вашингтоні, який вони розцінюють як марнотратну забаганку Трампа.