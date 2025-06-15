Росіяни під час атаки пошкодили будівлю компанії Boeing у Києві: деталі від FT

Ракетний удар РФ по Києву / © ТСН.ua

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Внаслідок атаки РФ по Києву 10 червня була сильно пошкоджена будівля Boeing. Ймовірно, це був навмисний удар по американській аерокосмічній компанії.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голови Американської торгової палати в Україні (ACC), будівля була серед цілей однієї з найінтенсивніших атак за всю війну.

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Зображення, опубліковані в Інтернеті Державною службою з надзвичайних ситуацій України та перевірені FT, показали серйозні пошкодження будівлі та пожежу, яку рятувальники гасять всередині.

«Boeing є одним з найвідоміших американських підприємств, присутніх в Україні, діяльність якого значною мірою зосереджена на інженерно-технічній підтримці. Воно співпрацює з українським авіабудівником „Антонов“, відомим виробництвом важких транспортних літаків, включаючи військові конструкції. Керівники Boeing зустрілися зі своїми колегами з „Антонов“ та міністром оборони України на початку цього року, щоб обговорити нові спільні підприємства», — пишуть у матеріалі.

На думку авторів статті, очевидний напад на таку відому американську компанію в Україні та завдана їй шкода можуть розлютити президента Дональда Трампа, який визнав, що «дедалі більше розчарований Москвою». Окрім посилення повітряних ударів, Росія відновила свій наземний наступ на сході України, оскільки «мирні переговори зайшли в глухий кут через безкомпромісну позицію президента Володимира Путіна та його максималістські вимоги».

«Російські удари по американських компаніях в Україні — це ще один приклад ігнорування Путіним мирних зусиль США. Те, що Росія атакує американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США — як у мирних зусиллях, так і в безпеці України та решти Європи», — заявив FT міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Цей удар також може викликати питання про те, чи розширює Росія свою діяльність, включивши до неї західні компанії, пов’язані з оборонним та авіаційним секторами України.

«Західні чиновники попереджали про ескалацію кампанії російського саботажу та підривної діяльності проти американських та європейських цілей по всій Європі. Багато з них мають зв’язки із західною допомогою, що постачається Україні, та з компаніями, які виробляють або постачають зброю та інші матеріали до країни, повідомляє Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), вашингтонський аналітичний центр», — пишуть у FT.

Минулого року Boeing та «Антонов» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо вивчення можливостей співпраці над проєктами, пов’язаними з обороною. Ця співпраця була додатково обговорена на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, коли міністр оборони України Рустем Умеров зустрівся зі Стівом Паркером, головним виконавчим директором, головним операційним директором та виконуючим обов’язки президента Boeing, оборони, космосу та безпеки.

«Центральним питанням зустрічі була співпраця у виробництві боєприпасів та систем повітряного удару. Особливу увагу сторони приділили перспективі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів», — заявило тоді Міністерство оборони України.

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«Удар по будівлі Boeing також доповнює зростаючий список російських атак на промислові об’єкти, включаючи неодноразові удари по заводах Антонова, електростанціях та підстанціях, а також об’єктах оборонного виробництва. Українські чиновники стверджують, що ці атаки є частиною зусиль Москви, спрямованих на зниження здатності країни виробляти та ремонтувати зброю», — завершили аналітики.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 10 червня атакували Україну 322 засобами повітряного нападу. Основним напрямком ворожого удару став Київ. Частину ворожих цілей — 284 — збила ППО, втім є і влучання.

Під час атаки по Україні Росія застосувала:

315 дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

2 балістичні ракети KN-23 із Воронезької області;

5 крилатих ракет «Іскандер-К» із Курської області.

За попередніми даними, ППО знешкодила 284 російські засоби повітряного нападу:

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213 безпілотників — вогневими засобами,

64 дрони — локаційно втрачені/придушені РЕБ;

2 балістичні ракети KN-23;

5 крилатих ракет «Іскандер-К».

Зазначається, що зафіксовані влучання в 11 локаціях. Ще у 16 локаціях сталися падіння збитих цілей (уламки).