Масштабна атака українських дронів на аеродроми РФ: як це вплине на хід війни

Дрон / © Associated Press

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Українські дрони атакували стратегічні аеродроми Росії. Ця атака стала наймасштабнішою з боку України за весь час війни.

Удари по авіабазах призвели не лише до знищення та пошкодження десятків літаків, а й ускладнили здатність Кремля обстрілювати українські території.

Чому ця атака стала важливою для України і як вона вплине на подальший хід війни — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Спецоперація «Павутина»

У неділю, 1 червня, 2025 року, СБУ здійснила масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ.

Унікальна спецоперація отримала назву «Павутина», під час якої атаки на стратегічні аеродроми у глибині Росії здійснювалися за допомогою безпілотників, які нібито вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

Зокрема, дрони атакували водночас по чотирьох авіабазах у таких областях:

Мурманській (аеродром «Оленья»),

Рязанській (аеродром «Дягілєво»)

Івановській (аеродром «Іваново»),

Іркутській (аеродром «Белая»).

Згодом міноборони Росії підтвердило атаку українських FPV-дронів на аеродроми в Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській і Амурській областях.

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Також губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив про атаку дронів на військову частину в селищі Середнє, що знаходиться в Сибірі.

Скільки літаків РФ вдалося знищити

У день спецоперації, СБУ повідомили, що внаслідок атаки дронів вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

Згодом голова СБУ Василь Малюк розкрив подробиці масштабної спецоперації та повідомив, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких:

літак далекого радіолокаційного виявлення А-50;

стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22 М3 та Ту-160.

«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності рф», — наголосив Василь Малюк.

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Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад сім мільярдів доларів США.

Також він повідомив, що СБУ спочатку переправила до РФ FPV-дрони, а потім — дерев’яні будиночки. На території РФ дрони сховали під дахи будиночків, встановлених на вантажівках.

«У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники», — повідомив Малюк.

Реакція Росії

Відомо, що станом на вечір 2 червня офіційні особи РФ не прокоментували ситуацію

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Втім, Міністерство борони Росії назвало атаку українських дронів на військові обєкти РФ «терактом».

Там стверджували, що змогли збити всі дрони під Івановом, Рязанню та на Амурі, але у Мурманську та Іркутську, де «загорілася авіатехніка».

За їхньою версією, безпілотники атакували поблизу аеродромів, але жертв серед військових та цивільних не було. Також силовики повідомили про затримання «причетних до теракту».

Своєю чергою росЗМІ та соцмережах ситуація викликала хвилю критики на адресу влади та військового керівництва. У низці російських телеграм-каналах із десятками тисяч підписників обговорювали недостатній захист аеродромів, що забезпечило успішну роботу українським спецслужбам. А також критикували відсутність охорони, укриттів та ефективних систем протидії дронам.

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Деякі російські воєнкори назвали 1 червня, «чорним днем для стратегічної авіації РФ» та закликали до жорсткіших дій у відповідь.

Тим часом на тлі масштабної атаки українських дронів в глиб РФ, в країні почалася істерика через вантажівки. За словами журналіста Дениса Казанського, кожну вантажівку у РФ ретельно перевіряють.

«У кращих російських традиціях по всій РФ почалася запізніла перевірка вантажівок, коли вона вже не має сенсу. На трасах величезні затори, усі вантажівки зупиняють та перевіряють. Логістичний колапс», — написав журналіст.

Казанський вважає, що російські спецслужби тепер фактично працюють на користь України.

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Втрати Росії від ударів по аеродромах

Втрата великої стратегічних літаків для Росії є серйозним ударом по військовому потенціалу, це також вплине на можливість завдавати масованих ракетних ударів по Україні.

Експерти вважають, що РФ не зможе швидко компенсувати ці втрати через складність і тривалість виробництва стратегічних бомбардувальників.

Зокрема, авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі Radio NV розповів, що до атаки Росія мала трохи більше 100 бортів стратегічної авіації, з яких приблизно половина — це Ту-95МС. Долінце зазначив, що ці літаки використовують, щоб зберігати ресурс сучасніших Ту-22 та Ту-160.

За словами експерта, ураження кількох таких бортів — це втрата значної частини боєздатного флоту, адже наразі РФ не може виробляти нові стратегічні літаки, тому їхня втрата означатиме відсутність таких можливостей на десятиліття.

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Таку ж думку висловив в ефірі КИЇВ24 авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Він зауважив, що до атаки росіяни мали близько 12 Ту-160 і до 40 Ту-95МС та Ту-22М3. Тепер навіть ці літаки можуть мати проблеми з виконанням бойових завдань.

«У них залишалось близько 12 Ту-160 і до 40 Ту-95МС та Ту-22М3. Тепер після ударів під загрозою виконання бойових завдань навіть тими літаками, що залишились», — зазначив фахівець.

Військовий експерт BBC Кріс Партрідж зазначив, що великою проблемою для РФ може стати пошкодження літака А-50, який допомагає росіянам виявляти повітряні цілі і керувати своїми винищувачами.

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Експерт підкреслює, що ці атаки показали слабкість російської ППО — навіть сучасні системи типу С-400 не змогли захистити свої літаки. Також росіяни не встигли перегнати літаки в безпечне місце, тому втрати можуть бути серйозними.

«Використання безпілотників, які підлітають майже впритул до цілей, свідчить, що навіть системи ППО типу С-300, С-400 або Панцир-С1 виявляються неефективними», — наголосив Партрідж.

Аналітки Американського інституту вивчення війни (ISW) вважають, що операція СБУ може тимчасово обмежити здатність Росії завдавати ударів безпілотниками та ракетами великої дальності по території України.

«Збиття російського літака А-50 раніше тимчасово обмежувало діяльність російської авіації над Україною», — нагадали експерти.

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У ISW наголосили, що після ударів українських дронів, РФ буде змушена перебудувати свою ППО — або розширювати зони покриття, або створювати мобільні групи для боротьби з безпілотниками.

Сором Путіна

Українські удари дронами по російських аеродромах серйозно підірвали можливості ворожої авіації та вплинули на ядерний потенціал РФ. Про це німецькому Welt розповів австрійський військовий експерт Маркус Райснер.

За його словами, Україна могла знищити або пошкодити близько третини російських стратегічних бомбардувальників — Ту-22, Ту-95 та Ту-160. Ці літаки були основним засобом для ракетних ударів по Україні та складовою ядерної тріади РФ.

Експерт порівняв цю операцію з історичними атаками на Перл-Гарбор чи Таранто. Він вважає, що Москва готує відповідь, але вже зазнала серйозної поразки.

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Райснер наголосив, що атака українських безпілотників на авіабази РФ є «соромом» для очільника РФ Володимира Путіна, адже тепер йому доведеться пояснювати, яким чином Україна змогла ефективно атакувати глибокий тил Росії.

Своєю чергою, британське видання Sky News припускає, що Путін спробує знову погрожувати Україні ядерною зброєю.

Там нагадали, що на попередні атаки Україна по території РФ, Кремль завдавав ударів у відповідь та посилював свою загрозливу риторику.

Чим важлива для України операція «Павутина»

Українська атака дронами на російські аеродроми змінила правила війни, як колись напад на Перл-Гарбор, пише The Washington Post.

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Там зауважили, як у 1941 році авіаносці замінили лінкори, так тепер дешеві дрони стають загрозою для дорогих пілотованих літаків. Видання зауважило, що українські безпілотники, вартістю в десятки тисяч доларів, могли пошкодити російські літаки на мільярди.

Зокрема, у WP наголосили, що ця атака показала, що жодна авіабаза у світі не захищена повністю. Якщо Україна змогла вразити цілі у Росії, то Китай, Пакистан чи Північна Корея можуть повторити це з іншими країнами.

Тепер арміям доведеться інвестувати в захист від дронів. Дорогі пілотовані літаки можуть стати такими ж застарілими, як колись кінні війська.

Видання зазначає, що операція «Павутина» не стане вирішальним ударом по російських військових, однак вона показує, що українці дуже стійкі та адаптивні.

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Водночас захисник «Азовсталі», ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич («Тавр») вважає, що операція «Павутина» показала, яким чином можна примусити Росію сісти за стіл мирних переговорів.

Кротевич нагадав, що попри попередні переговори в Стамбулі та обміни полоненими, Росія почала масові обстріли українських міст. Він згадав, як на переговорах у травні 2025 року російський делегат Мединський погрожував «відібрати» Харківську та Сумську області.

Він додав, що якщо російська делегація на переговорах 2 червня у Стамбулі не зможе домовитись, українські спецслужби можуть «коригувати» її склад.

«Україна показала, що не просто не піддається на провокації — Україна зі свого боку примушує Росію до миру через знищення військових об’єктів. І на наступних перемовинах неповажний Мединський буде мовчати та слухати, що йому скаже міністр оборони Умєров. Бо мединський знає, що він — це абсолютно законна військова ціль, яка підлягає ліквідації за погрози цивільним українцям і за підтримку міжнародного тероризму. Якщо ж він забуде це, то в перемовній групі знаходиться заступник голови СБУ Олександр Поклад, який, я впевнений, здатен краще за будь-кого пояснити помилковість дій російської сторони», — розповів Тавр.

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Нагадаємо, раніше розвідка Ізраїлю Моссад оцінила спецоперацію «Павутина», яку здійснила Україна по російських військових аеродромах. Там зауважили, що український президент «має козирі».

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