Атака на літаки в РФ: генерали зі США в захваті від операції "Павутина"

Ексверховний головнокомандувач НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс / © Associated Press

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Військові лідери США у відставці прокоментували масштабну атаку України дронами на російські військові літаки у глибині території РФ. Один з них навіть пожартував, що президент Росії Володимир Путін «має дуже поганий день».

Про це пише Newsweek.

Видання зазначило, що Україну завдала раптового удару, пошкодивши понад 40 російських військових літаків, зокрема і стратегічних бомбардувальників. Ця атака сталася на тлі мирних переговорів, які поки не приносять реальних результатів.

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Після ураження десятків літаків РФ деякі аналітики вже охрестили цю атаку «російським Перл-Гарбором», посилаючись на знамените несподіване японське бомбардування американської військової бази 1941 року. Цей український удар став відповіддю на просування окупантів у Сумській області.

Реакція американських генералів на операцію «Павутина»

«Протягом місяців дехто вважав, що Україна не має козирів. Ми стверджували протилежне — інфраструктурна слабкість РФ, нездатність до адаптації, потужна підтримка українського народу та уряду, інновації у використанні безпілотників і спецоперацій — усе це дало про себе знати», — написав у соцмережі X генерал армії США у відставці, екскомандувач американських Сухопутних військ у Європі Марк Гертлінг.

«Координована й синхронізована атака, яка, схоже, знищила значну частину авіапарку РФ за 4000 км від лінії фронту, доводить: Україна має потужні козирі«, — додав він.

Ексверховний головнокомандувач НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс прокоментував атаку лаконічно: «Влад (Путін — ред.) має дуже поганий день». А згодом додав: «Що посієш, те й пожнеш, Путіне».

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В ефірі CNN Ставрідіс назвав атаку «вражаючою» і порівняв її з троянським конем.

«Ці дерев’яні ящики, завезені до країни, раптово випускають своїх „воїнів“ — безпілотники, що знищують літаки. Це справді видатне досягнення«, — сказав адмірал у відставці.

«FPV-дрони запускалися з вантажівок, розміщених на території Росії. Попри втрату частини територій, Україна здійснила сучасну версію Перл-Гарбора. Очікується жорстка відповідь», — написав у Мережі журналіст Муртаза Хуссейн.

Водночас російський військовий блогер Роман Альохін заявив: «Це російський Перл-Гарбор. Сподіваємося, відповідь буде як у США — або ще жорсткішою».

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«Ураження російських бомбардувальників — це абсолютно легітимна ціль на війні. Відповідь Росії, скоріш за все, буде спрямована на цивільних — це вже буде воєнний злочин. Але це ж Росія — вони бомбили лікарні в Україні й Сирії. Вони — держава-терорист», — заявив у Мережі колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

Що відомо про операцію «Павутина»?

1 червня СБУ провела безпрецедентну масштабну операцію «Павутина», в межах якої дрони-камікадзе атакували чотири авіабази у глибокому тилу Росії — в Мурманській, Іванівській, Рязанській та Іркутській областях. Серед уражений цілей — стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

За даними українського Центру протидії дезінформації на 2 червня, внаслідок ударів було знищено щонайменше 13 російських літаків і ще більше — пошкоджено.

Як здійснювалася атака: FPV-дрони завозилися до РФ у дерев’яних будиночках на вантажівках. У потрібний момент дахи будиночків дистанційно відкривалися, і дрони стартували. Операцію планували понад півтора року. Керував нею голова СБУ Василь Малюк, а контроль здійснював президент Володимир Зеленський.

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