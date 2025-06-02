СБУ провела історичну спецоперацію в тилу РФ: деталі від Малюка

Василь Малюк

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Служба безпеки України провела безпрецедентну та унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Про це повідомив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

«Знищення ворожих бомбардувальників — це завдання, яке перед нами поставив Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід спецоперації, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків, а сьогодні на ділі відчув, що «відплата неминуча». СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли», — відзначив Василь Малюк.

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Голова СБУ очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію «Павутина» понад півтора року.

У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах РФ — «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». І завдяки задуму одномоментно вдалося уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

«Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ», — наголошує Василь Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США.

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За словами Василя Малюка, спецоперація «Павутина» відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі — російські бомбардувальники.

«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами і “Шахедами”, — наголошує Василь Малюк.

Він подякував усім співробітникам Служби, які були задіяні в цій історичній спецоперації, підкресливши, що всі її учасники вже давно перебувають в Україні.

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«Ворог думав, що може безкарно і безкінечно бомбити Україну та вбивати українців. Але це не так. Ми будемо відповідати на російський терор і нищити ворога всюди — на морі, в повітрі й на землі. А як треба — дістанемо і з-під землі», — наголосив голова СБУ.

Раніше президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка про результати операції «Павутина» по військових аеродромах в РФ.

«Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України», — каже Зеленський.

Головнокомандувач доручив Службі безпеки поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

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«Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо — ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити», — підсумував він.