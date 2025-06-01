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- Війна
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Самостійний результат України: Зеленський про операцію "Павутина" в РФ
Зеленський розповів, що операція «Павутина» готувалася один рік, шість місяців і дев’ять днів.
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника СБУ Василя Малюка про результати операції «Павутина» по військових аеродромах в РФ.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
«Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території. Подякував генералу Малюку за цей успіх України», — каже Зеленський.
Президент оручив Службі безпеки поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.
«Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо — ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити», — підсумував він.
Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.
В результаті удару було уражено 34% носіїв крилатих ракет.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.