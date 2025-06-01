Чим операція "Павутина" важлива для України: експерт про неочікувану причину

Дим на аеродромі "Белая" в Іркутській області РФ

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Операція «Павутина» зі знищення російської бомбардувальної авіації є ляпасом російським спецслужбам і політичним сигналом усьому світові.

Таку думку висловив військовий експерт, співголова ГІ «Права Справа» Дмитро Снєгирьов, передає «Еспресо».

«Це такий ляпас російським спецслужбам, які всьому світові продемонстрували неспроможність проведення контррозвідувальних, контрдиверсійних заходів на власній території. Уявіть собі, фура під’їхала практично аеродром, із фури 20 безпілотників атакують, і де: в глибинних районах Російської Федерації. Росіяни, напевно, сподівалися, „русское авось“ не пройшло. „Авось“ накрили павутинням, павутинням Служби безпеки України одночасно по п’яти летовищах. При чому, зауважте, знов-таки, Іркутська область, хто би гадку мав, що ми і туди дістанемось», — зауважив він.

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На думку експерта, цей удар перш за все — політичний сигнал для США, що українці готові і далі активно протидіяти росіянам.

«Тобто оця географія успішних операцій українського розвідтовариства… показала суб’єктність української держави в моменті захисту національних інтересів. У першу чергу це політичний сигнал. Навіть не стільки росіянам, як Сполученим Штатам, де ми продемонстрували готовність і в подальшому активно протидіяти російським окупантам. При чому, зауважте, на території самої Російської Федерації і мовиться навіть вже не про дозволи Taurus», — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.

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