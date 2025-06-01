Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Україна заздалегідь повідомила адміністрацію президента США Дональда Трампа про атаку дронами на російські військові аеродроми.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на неназваного українського чиновника.

«Україна справді повідомила адміністрацію Трампа про напад заздалегідь», – йдеться у повідомлені.

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У виданні зазначили, що широкомасштабний напад стався незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив про направлення делегації на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на переговори про припинення вогню з Росією до Стамбула.

При цьому Зеленський підтвердив, що «повне та безумовне припинення вогню, звільнення полонених та повернення викрадених дітей» будуть головними питаннями переговорів з Росією.

Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах.

Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.

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