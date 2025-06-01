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Удар по російських аеродромах: чи знав про атаку Трамп — Axios
Американське видання цитує неназваного українського чиновника про контакти із адміністрацією президента США.
Україна заздалегідь повідомила адміністрацію президента США Дональда Трампа про атаку дронами на російські військові аеродроми.
Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на неназваного українського чиновника.
«Україна справді повідомила адміністрацію Трампа про напад заздалегідь», – йдеться у повідомлені.
У виданні зазначили, що широкомасштабний напад стався незадовго до того, як президент України Володимир Зеленський оголосив про направлення делегації на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим на переговори про припинення вогню з Росією до Стамбула.
При цьому Зеленський підтвердив, що «повне та безумовне припинення вогню, звільнення полонених та повернення викрадених дітей» будуть головними питаннями переговорів з Росією.
Нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію під кодовою назвою «Павутина» зі знищення ворожих бомбардувальників. Дронами-камікадзе уражено понад 40 російських літаків на чотирьох аеродромах.
Серед втрат росіян — розвідувальний літак-навідник А-50 та стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22 М3. Вперше українські дрони завдали удару по території Сибіру.