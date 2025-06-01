Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Украина заранее уведомила администрацию президента США Дональда Трампа об атаке дронами на российские военные аэродромы.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Украина действительно сообщила администрации Трампа о нападении заранее», — говорится в сообщении.

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В издании отметили, что широкомасштабное нападение произошло незадолго до того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о направлении делегации во главе с министром обороны Рустемом Умеровым на переговоры о прекращении огня с Россией в Стамбул.

При этом Зеленский подтвердил, что «полное и безусловное прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных детей» будут главными вопросами переговоров с Россией.

Напомним, в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению вражеских бомбардировщиков. Дронами-камикадзе поражено более 40 российских самолетов на четырех аэродромах

Среди потерь россиян — разведывательный самолет-наводчик А-50 и стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3. Впервые украинские дроны нанесли удар по территории Сибири

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