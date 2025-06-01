Определилась соперница Cвитолиной в четвертьфинале Roland Garros-2025

Ига Швентек / © Associated Press

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Стало известно, с кем первая ракетка Украины Элина Свитолина (№14 WTA) сыграет в четвертьфинале Roland Garros-2025.

Следующей соперницей 30-летней уроженки Одессы станет пятая ракетка планеты полька Игой Швентек, которая в 1/8 финала одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№11 WTA) – 1:6, 6:3, 7:5.

Отметим, что Свитолина в 1/8 финала одержала волевую победу над четвертой ракеткой мира и финалисткой прошлогоднего французского мэйджора итальянкой Жасмин Паолини – 4:6, 7:6, 6:1.

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Это будет пятая встреча между Элиной и Игой. Из четырех предыдущих матчей украинка выиграла всего один – в четвертьфинале Wimbledon-2023.

Свитолина в пятый раз в карьере сыграет в 1/4 финала Roland Garros. Четыре предыдущих ее попытки выйти в полуфинал на этом турнире Grand Slam были неудачными (2015, 2017, 2020, 2023).

Действующей чемпионкой турнира является именно Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

Четвертьфинальный поединок Roland Garros-2025 между Свитолиной и Швентек состоится во вторник, 3 июня.

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