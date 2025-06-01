Стало известно, когда начнутся переговоры в Стамбуле

Переговоры 2 июня—где состоятся / © ТСН.ua

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Мирные переговоры в Стамбуле, запланированные на 2 июня, состоятся в 13:00 во дворце Чираган.

Об этом со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел пишет турецкое издание TRT Haber.

«Переговоры между украинской и российской делегациями запланированы на завтра в 13:00 во дворце Чираган», — говорится в сообщении.

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Напомним, разницы во времени между городами Киев и Стамбул нет.

Добавим, что Чираган — пятизвездочный отель, расположенный в воссозданном из руин здании дворца султана Абдул-Азиза на европейском берегу Босфора.

Российская и украинская делегации провели свою первую встречу 16 мая. По результатам переговоров было принято решение об обмене пленными по формату «1000 на 1000».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они предложили Украине провести новый раунд переговоров в Стамбуле 2 июня, а делегацию возглавит советник президента России Владимир Путин Владимир Мединский.

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Президент Украины Владимир Зеленский также провел встречу со своей командой перед встречей. Он объявил, что украинскую делегацию возглавит Рустем Умеров.

Зеленский заявил, что Украина требует полного и безусловного прекращения огня. Он подчеркнул, что ключевые вопросы могут быть решены лидерами стран.

Ожидается, что вопрос прекращения огня будет обсужден во второй встрече сторон в Стамбуле.

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